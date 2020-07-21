شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يوجه بترجمة «خطبة عرفة» لـ 10 لغات والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة من خمس لغات إلى عشر لغات.

وبين، خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة بموسم حج هذا العام، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم بترجمة خطبة يوم عرفة لهذا العام إلى عشر لغات (الإنجليزية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الفرنسية - الصينية - التركية - الروسية - الهوساوية - البنغالية).

وذلك عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين، وبين أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة مستعدة لعامها الثالث على التوالي بالعمل على هذا المشروع؛ إيصالاً لرسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.