شكرا لقرائتكم خبر عن خلط البنزين بالماء.. التشهِيّر بصاحب محطة تبيع «وقود مغشوش» والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات بعد صدور حكم قضائي بإدانته لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مركبات غير مطابق للمواصفات والمقاييس. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على صاحب المنشأة وإغلاقها لمدة شهر والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. وكانت الوزارة قد باشرت بلاغاً عن المحطة الواقعة بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض وضبط خلط بنزين 91 مع مواد أخرى (بنزين 95 وديزل وماء)، وبناء عليه جرى سحب عينات للفحص بمختبرات متخصصة أظهرت نتائجها حيازة وعرض المنشأة مواد بترولية مغشوشة وبالتالي أحيلت المخالفة إلى الجهات المختصة تطبيقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

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