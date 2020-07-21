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2020-07-22 بلدي بارق يناقش آلية إيصال الكهرباء للمنازل الشعبية بالإضافة إلى بحث متطلبات واحتياجات الأهالي متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق ناقش المجلس البلدية ببلدية محافظة بارق آلية إيصال الكهرباء للمنازل الشعبية، إلى جانب بحث جملة من متطلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية. Advertisements جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الـ56 بحضور رئيس المجلس سلطان بن أحمد البارقي والأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المركز الحضاري وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير الدورية للبلدية ومدى إنجاز المشروعات فيها، ثم شرح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وما تم ترتيبه لآلية مراقبة أسواق النفع العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها، وكذلك اعتماد نقاط ذبح مساندة لمسلخي البلدية وآلية حجز مواعيد لذبح الأضاحي.



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