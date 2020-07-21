استشاري أطفال لـ”المواطن”: احذروا هذه الأطعمة عند بدء الرُّضع في الأكل الصلب

2020-07-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الأطفال الدكتور نصر الدين الشريف، الأمهات بتجنب إعطاء الأطفال الرضع بعض العناصر في غذائهم والذين تجاوزا العام الأول وبدؤوا في تناول الأكل الصلب.

وأضاف الشريف، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن هذه العناصر هي ملح الطعام إذ ينبغي ألا يتناول الطفل ذلك حتى لا يؤثر على كلاهم، وخصوصًا الشوربات التي تكون جاهزة على هيئة أغلفة وتحتوي على المكرونة، إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الأملاح، والأفضل تجهيز شوربة من الخضروات المسلوقة، ومن العناصر أيضًا السكر؛ إذ إن وضعه كثيرًا قد يمهد لحدوث التسوس في أسنانه اللبنية.

الأطعمة كاملة الدسم:

ولفت إلى أنه يمنع أيضًا الإكثار من إعطاءه الطفل الرضيع العسل فهو أيضًا قد يسبب له حدوث التسوس في أسنانه، كما يجب على الأمهات عدم إعطاء الطفل المكسرات لسببين وهما زيادة الأملاح فيها أو ربما لوجود الحساسية لديهم من بعض أنواع المكسرات ومنها الفول السوداني، والحرص على أن يتناول الطفل الأطعمة كاملة الدسم فالدهون تشكل له مصدرًا هامًّا للسعرات الحرارية وبعض الفيتامينات، فلابد أن تحرص الأمهات على إعطائهم اللبن والجبن.

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رقائق الدهون المشبعة:

وحذر الدكتور الشريف من إعطاء الأطفال الرضع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة مثل رقائق البطاطا المقلية، الرقائق، الشطائر الرخيصة والكعك؛ إذ إن ذلك يؤثر على صحة الطفل.

ومن المهم تعويد الطفل على تناول الخضروات والفواكه لأنها مفيدة لمراحل نموه لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف.

عادات أكل صحية:

وأكد أن التغذية خلال فترة الطفولة تلعب دورًا حيويًّا في تطوير عادات أكل صحية في المستقبل، ولهذا السبب ينصح الخبراء بتعويد الأطفال منذ نشأتهم على مذاقات منخفضة الحلاوة مما يسهل تكوين وتبني عادات غذائية سليمة.

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