مبادرة تطوعية لقياس جودة خدمات الحدائق بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوير وتقييم بيئة الحدائق «حدائق» ضمن الأنشطة التطوعية للأمانة، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بمدينة بريدة. وتستهدف المبادرة التي تستمر أعمالها لمدة 4 أيام إجراء أعمال مسح ميداني داخل الحدائق والمتنزهات وقياس جودة الخدمات المقدمة داخل الحدائق ورصد الأفكار والمقترحات من رواد تلك المتنزهات، وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والمكتسبات الوطنية.

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