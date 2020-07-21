2476 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4000 حالة

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن العالم سجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينته، مشيرا إلى تعافي 81% من المصابين بفيروس كورونا في المملكة.
إجمالي الحالات 255,825
الحالات النشطة 46,009
المتعافون 207,259
المتعافون 2557
الحالات الجديدة بحسب المدن
284 جدة
158 الرياض
143 الطائف
107 مكة المكرمة
105 الهفوف
100 حفر الباطن
96 الدمام
93 المدينة المنورة
90 خميس مشيط
82 المبرز
71 نجران
68 بريدة
67 أبها
61 حائل
44 جازان
44 وادي الدواسر
38 تبوك
35 الخبر
34 ينبع
34 بقيق
31 الظهران
27 القطيف
25 سكاكا
25 عنيزة
22 النماص
22 المظيلف
22 الخرج
17 بيشة
17 القنفذة
17 رجال ألمع
16 النعيرية
15 الحرجة
15 عيون الجواء
15 تثليث
14 وادي بن هشبل
14 أبوعريش
14 بللسمر
13 خليص
13 الجبيل
13 ظهران الجنوب
11 الدوادمي
11 مليجة
10 العيدابي
9 عرعر
9 صبيا
9 الجفر
8 الطوال
8 العارضة
8 المندق
8 رياض الخبراء
8 شرورة
8 الليث
8 الوجه
7 أحد رفيدة
7 سبت العلاية
7 تبالة
7 المجاردة
7 بقعاء
7 رأس تنورة
6 الأسياح
6 الذيبية
6 الرس
6 دومة الجندل
6 البكيرية
6 البشائر
5 البرك
5 المجمعة
5 يدمة
5 صفوى
5 مهد الذهب
5 حريملاء
5 ميسان
5 السحن
4 القوارة
4 عفيف
4 الخرمة
4 البدائع
4 القوز
4 ضرما
4 قلوة
4 بلجرشي
4 القويعية
4 القريع
3 الدائر
3 المضة
3 الباحة
3 الحائط
3 المزاحمية
3 شقراء
3 المذنب
3 فيفا
3 الريث
3 ساجر
2 بدر الجنوب
2 رفائع الجمش
2 عريعرة
2 الشنان
2 حبونا
2 الدلم
2 الزلفي
2 القحمة
2 الشملي
2 الحناكية
2 صامطة
2 العقيق
2 قرية العليا
1 موقق
1 الرين
1 جديدة عرعر
1 عقلة الصقور
1 شواق
1 رابغ
1 رنية
1 قيا
1 الكامل
1 البدع
1 ضرية
1 قصيباء
1 القيصومة
1 العيون
1 حوطة بني تميم
1 أحد المسارحة
1 تربة
1 بدر
1 أملج
1 السليل
1 تمير
1 العيص
1 مرات
1 مركز حدود الحديثة
1 وادي الفرع
1 الصفيري
قصة حالة:
مصاب بعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة تأخر في عزل نفسه ولم يذهب إلى عيادات تطمن، ظنا منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية، مما سبب انتقال العدوى إلى 5 أفراد من عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.