2476 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4000 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 4000 حالة، و34 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 255,825 حالة، منها 046,009 حالات نشطة، بينها 2184 حالة حرجة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن العالم سجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينته، مشيرا إلى تعافي 81% من المصابين بفيروس كورونا في المملكة. إجمالي الحالات 255,825 الحالات النشطة 46,009 المتعافون 207,259 المتعافون 2557 الحالات الجديدة بحسب المدن 284 جدة 158 الرياض 143 الطائف 107 مكة المكرمة 105 الهفوف 100 حفر الباطن 96 الدمام 93 المدينة المنورة 90 خميس مشيط 82 المبرز 71 نجران 68 بريدة 67 أبها 61 حائل 44 جازان 44 وادي الدواسر 38 تبوك 35 الخبر 34 ينبع 34 بقيق 31 الظهران 27 القطيف 25 سكاكا 25 عنيزة 22 النماص 22 المظيلف 22 الخرج 17 بيشة 17 القنفذة 17 رجال ألمع 16 النعيرية 15 الحرجة 15 عيون الجواء 15 تثليث 14 وادي بن هشبل 14 أبوعريش 14 بللسمر 13 خليص 13 الجبيل 13 ظهران الجنوب 11 الدوادمي 11 مليجة 10 العيدابي 9 عرعر 9 صبيا 9 الجفر 8 الطوال 8 العارضة 8 المندق 8 رياض الخبراء 8 شرورة 8 الليث 8 الوجه 7 أحد رفيدة 7 سبت العلاية 7 تبالة 7 المجاردة 7 بقعاء 7 رأس تنورة 6 الأسياح 6 الذيبية 6 الرس 6 دومة الجندل 6 البكيرية Advertisements 6 البشائر 5 البرك 5 المجمعة 5 يدمة 5 صفوى 5 مهد الذهب 5 حريملاء 5 ميسان 5 السحن 4 القوارة 4 عفيف 4 الخرمة 4 البدائع 4 القوز 4 ضرما 4 قلوة 4 بلجرشي 4 القويعية 4 القريع 3 الدائر 3 المضة 3 الباحة 3 الحائط 3 المزاحمية 3 شقراء 3 المذنب 3 فيفا 3 الريث 3 ساجر 2 بدر الجنوب 2 رفائع الجمش 2 عريعرة 2 الشنان 2 حبونا 2 الدلم 2 الزلفي 2 القحمة 2 الشملي 2 الحناكية 2 صامطة 2 العقيق 2 قرية العليا 1 موقق 1 الرين 1 جديدة عرعر 1 عقلة الصقور 1 شواق 1 رابغ 1 رنية 1 قيا 1 الكامل 1 البدع 1 ضرية 1 قصيباء 1 القيصومة 1 العيون 1 حوطة بني تميم 1 أحد المسارحة 1 تربة 1 بدر 1 أملج 1 السليل 1 تمير 1 العيص 1 مرات 1 مركز حدود الحديثة 1 وادي الفرع 1 الصفيري قصة حالة: مصاب بعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة تأخر في عزل نفسه ولم يذهب إلى عيادات تطمن، ظنا منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية، مما سبب انتقال العدوى إلى 5 أفراد من عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

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