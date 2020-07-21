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2476 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4000 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 4000 حالة، و34 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 255,825 حالة، منها 046,009 حالات نشطة، بينها 2184 حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي أمس أن العالم سجل ربع مليون إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينته، مشيرا إلى تعافي 81% من المصابين بفيروس كورونا في المملكة.

إجمالي الحالات 255,825

الحالات النشطة 46,009

المتعافون 207,259

المتعافون 2557

الحالات الجديدة بحسب المدن

284 جدة

158 الرياض

143 الطائف

107 مكة المكرمة

105 الهفوف

100 حفر الباطن

96 الدمام

93 المدينة المنورة

90 خميس مشيط

82 المبرز

71 نجران

68 بريدة

67 أبها

61 حائل

44 جازان

44 وادي الدواسر

38 تبوك

35 الخبر

34 ينبع

34 بقيق

31 الظهران

27 القطيف

25 سكاكا

25 عنيزة

22 النماص

22 المظيلف

22 الخرج

17 بيشة

17 القنفذة

17 رجال ألمع

16 النعيرية

15 الحرجة

15 عيون الجواء

15 تثليث

14 وادي بن هشبل

14 أبوعريش

14 بللسمر

13 خليص

13 الجبيل

13 ظهران الجنوب

11 الدوادمي

11 مليجة

10 العيدابي

9 عرعر

9 صبيا

9 الجفر

8 الطوال

8 العارضة

8 المندق

8 رياض الخبراء

8 شرورة

8 الليث

8 الوجه

7 أحد رفيدة

7 سبت العلاية

7 تبالة

7 المجاردة

7 بقعاء

7 رأس تنورة

6 الأسياح

6 الذيبية

6 الرس

6 دومة الجندل

6 البكيرية

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6 البشائر

5 البرك

5 المجمعة

5 يدمة

5 صفوى

5 مهد الذهب

5 حريملاء

5 ميسان

5 السحن

4 القوارة

4 عفيف

4 الخرمة

4 البدائع

4 القوز

4 ضرما

4 قلوة

4 بلجرشي

4 القويعية

4 القريع

3 الدائر

3 المضة

3 الباحة

3 الحائط

3 المزاحمية

3 شقراء

3 المذنب

3 فيفا

3 الريث

3 ساجر

2 بدر الجنوب

2 رفائع الجمش

2 عريعرة

2 الشنان

2 حبونا

2 الدلم

2 الزلفي

2 القحمة

2 الشملي

2 الحناكية

2 صامطة

2 العقيق

2 قرية العليا

1 موقق

1 الرين

1 جديدة عرعر

1 عقلة الصقور

1 شواق

1 رابغ

1 رنية

1 قيا

1 الكامل

1 البدع

1 ضرية

1 قصيباء

1 القيصومة

1 العيون

1 حوطة بني تميم

1 أحد المسارحة

1 تربة

1 بدر

1 أملج

1 السليل

1 تمير

1 العيص

1 مرات

1 مركز حدود الحديثة

1 وادي الفرع

1 الصفيري

قصة حالة:

مصاب بعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة تأخر في عزل نفسه ولم يذهب إلى عيادات تطمن، ظنا منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية، مما سبب انتقال العدوى إلى 5 أفراد من عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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