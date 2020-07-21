مختبر متنقل يفحص 800 عينة مواد غذائية بأسواق الجوف

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كما يواصل المختبر المتنقل جولاته على سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة، كما يتم استقبال عينات من المواطنين لزيت الزيتون والعسل والمياه وغيرها.
إلى ذلك، جرى ضمن مبادرات الأمانة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، تصنيع معقمات أيد في المختبر واعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بلغ عددها 3 آلاف عبوة مختلفة الأحجام وتوزيعها على مرافق الأمانة.
وشدد أمين الجوف المهندس عاطف الشرعان على مضاعفة الجهود لمراقبة سلامة الأغذية والتزام المنشآت والمطاعم بجميع الاشتراطات الصحية المعتمدة، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا استمرار الفحوصات والجولات الميدانية بشكل مكثف، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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