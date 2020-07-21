شكرا لقرائتكم خبر مختبر متنقل يفحص 800 عينة مواد غذائية بأسواق الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت أمانة منطقة الجوف على ضمان سلامة الأغذية قبل وصولها إلى المستهلك من خلال الجولات المستمرة التي ينفذها مختبر سلامة الأغذية بالأمانة على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية، حيث أنهى فحص 801 عينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منها 757 عينة اتضح أنها سليمة، و44 غير سليمة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.

كما يواصل المختبر المتنقل جولاته على سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة، كما يتم استقبال عينات من المواطنين لزيت الزيتون والعسل والمياه وغيرها.

إلى ذلك، جرى ضمن مبادرات الأمانة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، تصنيع معقمات أيد في المختبر واعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، بلغ عددها 3 آلاف عبوة مختلفة الأحجام وتوزيعها على مرافق الأمانة.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف الشرعان على مضاعفة الجهود لمراقبة سلامة الأغذية والتزام المنشآت والمطاعم بجميع الاشتراطات الصحية المعتمدة، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدا استمرار الفحوصات والجولات الميدانية بشكل مكثف، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة، وفقا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.