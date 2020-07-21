شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 6 شاحنات محملة بأسمدة الدواجن في وادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت البلدية حرصها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، والتصدي لكل ما فيه ضرر لهم، وأنها لن تألو جهدا في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف، مناشدة مستخدمي سماد الدواجن غير المعالج بضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة.
وأهابت البلدية بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.
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