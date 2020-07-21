شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على 220 ألف م2 في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي تعديات على أراض حكومية تجاوزت مساحاتها 220 ألف م2. وبينت الأمانة أن لجنة التعديات رصدت في مواقع عدة حالات تعد على أراض حكومية بمنطقة وادي بطان والنقمي وجنوب طريق حائل بمساحة قدرها 151 ألف م2، إضافة إلى تعديات بمنطقة الضميرية بمساحة 60 ألف م2، وتعديات بمنطقة شوران بمساحة 6 آلاف م2، وبمنطقة السيح بمساحة 2500 م2، كما شملت أعمال الإزالة تعديات على أرض حكومية بمنطقة العاطفية بمساحة 1500 م2.

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