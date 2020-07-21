تطهير وتعقيم 1076 موقعا بالشرقية

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ورصدت الأمانة خلال الجولات 61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية وبشكل يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية إلى التعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) لتقوم بمباشرتها على الفور.
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