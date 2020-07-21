شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لكبير السدنة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، اليوم، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح الشيبي، كما جرت العادة السنوية.

وسيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من ذي الحجة جريا على العادة في كل عام.

وتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباع لما قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام، وذلك أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، وتستبدل كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالجديدة استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن تابع استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج.

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وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصا.

كما وقف الدكتور عبدالرحمن السديس على جاهزية باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام استعدادا لفتحه خلال الحج.

وأكد أن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تحظى باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، تزامنا مع الخدمة المتميزة التي تقدمها الدولة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، مثمنا جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

وأشار السديس إلى أن الرئاسة تتخذ جميع الإجراءات والاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان سلامة حجاج بيت الله العتيق، مؤكدا الحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتحقيق سبل الراحة والاطمئنان لهم ليؤدوا نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة وأمن وأمان.