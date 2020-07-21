شكرا لقرائتكم خبر «شؤون الحرمين» تبحث طرق تحقيق رفع كفاءة الإنفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض فريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، بحضور رئيس الفريق بالرئاسة سعود الريشي وأعضاء الفريق، مهام ومسؤوليات مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وشرح المنهجية المتبعة لتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بشكل عام وفي الرئاسة بشكل خاص.

وناقش أعضاء الفريق مع المركز طرق تحقيق رفع كفاءة الإنفاق بالرئاسة وترشيد المشتريات في شتى المجالات، فيما عبر رئيس وأعضاء الفريق عن شكرهم لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق على الدعم المتواصل والتنسيق الدائم بهدف تحقيق أفضل النتائج، التي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة الإنفاق بالشكل الذي يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول، بالوكلاء لمناقشة استعدادات الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيميد. وأثنى على ما تبذله وكالات الرئاسة من جهود ملموسة وخطط مدروسة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام. وأوصى الرئيس العام ببذل المزيد من الجهود مع بداية موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم ليؤدوها بكل يسر وطمأنينة، مشددا على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية لإبعاد خطر فيروس كورونا المستجد.