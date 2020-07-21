شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج يتفقد مقار ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن على مقر استقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام ، بفندق الفوربوينت بالعاصمة المقدسة، واطلع على التجهيزات المعدة في المدخل المخصص لاستقبالهم، وقاعة الاستقبال والغرف المجهزة لسكنهم.

واستمع إلى شرح من مسؤولي الوزارة عن التجهيزات المعدة والمخصصة لاستقبال الحجاج وتسكينهم بدءا من اليوم الرابع حتى الثامن من ذي الحجة.

عقب ذلك تفقد بنتن المخيم الخاص بوجود الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت في المخيم، واستمع إلى شرح عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة، لتمكينهم من الوقوف عليه يوم التاسع من ذي الحجة.

بعد ذلك اطلع على ما جهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام، إضافة إلى التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج، حيث خصصت ثلاث عربات مساحة كل منها 40 قدما.

إثر ذلك توجه وزير الحج إلى مشعر منى واطلع على أحد الأبراج المخصصة لسكن الحجاج، حيث تفقد الخدمات المقدمة في الغرف وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام، وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.

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وفي نهاية الزيارة شاهد عرضا مرئيا للآلية الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية لطريقة تفويج حجاج بيت الله الحرام من مقر سكنهم إلى جسر الجمرات.

وعقب الجولة أكد وزير الحج والعمرة تكامل جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية.

وشدد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، مضيفا «المملكة حريصة على إقامة شعيرة الحج، من خلال اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة حجاج بيت الله الحرام».

ولفت إلى أنه أعدت خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي ستنفذ بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.