تخريج الدفعة 98 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي أمس حفل تخريج الدورة 98 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة لجائحة كورونا ، بحضور قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن غشيان كلمة قال فيها: إن قوة هذه البلاد المباركة تكمن في إيمانها بالله عز وجل وعقيدتها وقيادتها الحكيمة ورغبتها وقدرتها على التغيير والتطوير وإدارة الأزمات، حيث بذلت حكومتنا الرشيدة جهودا كثيرة في مواجهة الجائحة بدأت مع اتخاذ قرارات استباقية تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة منذ الإعلان عن ظهور هذا الفيروس، كما دعمت قيادتنا جهود الأجهزة الحكومية التي عملت بروح الفريق في إطار من التعاون والتنسيق.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم أدى الخريجون القسم، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصورة التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

وقال قائد القوات الجوية الملكية السعودية إن القوات الجوية تكتب فصلا من فصول صفحات مسيرة التقدم والتطور والازدهار، التي يعيشها وطننا الحبيب تحت ظل ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، عادا هذه المناسبة شاهدا من شواهد الوفاء والولاء، وثمرة من ثمرات الدعم والعطاء.