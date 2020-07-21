فيصل بن مشعل يدشن الموقع الالكتروني لمجلس فتيات القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بمقر الإمارة، الموقع الالكتروني لمجلس فتيات القصيم، بهدف تحفيز وتعزيز العمل التقني للمجلس، وذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، والمشرف على مشاريع التقنية بإمارة المنطقة صالح الرسي.

واستمع لشرح من أمين عام مجلس فتيات القصيم عن تفاصيل الموقع المشتمل على الرؤية والأهداف والرسالة للمجلس، إضافة إلى تفاصيل 40 عضوا من عضوات المجلس، وكذلك المبادرات المقدمة والندوات المقامة.

وشدد أمير منطقة القصيم على أهمية تعزيز الجانب التقني في جميع الأعمال المباركة التي يقدمها المجلس، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على تعزيز كل ما من شأنه الاهتمام بالمرأة وتمكينها وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بشقائق الرجال، موجها بإطلاق ملتقى «العزلة الاجتماعية» لتعزيز تحصين الأسر وأفراد المجتمع من تأثير الأجهزة الالكترونية والألعاب والتطبيقات المؤثرة وأدوات التواصل الاجتماعي والإسراف في استخدامها، وما تسببه من مشاكل أسرية وعزلة اجتماعية.

وأثنى الأمير فيصل بن مشعل على جهود مجلس فتيات القصيم على ما يبذله من أعمال مباركة، والتي كان آخرها إقامة ملتقى رفق الأسري، مشيدا بالشراكة المثمرة بين المجلس وإدارة مشاريع التقنية بإمارة المنطقة.