السعودية | الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من اطمأن على صحته

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من اطمأن على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين العديد من المكالمات من الملوك والرؤساء والزعماء في الوطن العربي والعالم للإطمئنان على صحته.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز قد ترأس اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء عبر عبر الاتصال المرئي من مقره بالمستشفى التخصصي حيث ناقشت الجلسة خطة حج هذا العام وعدداً من الموضوعات الهامة.
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