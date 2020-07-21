السعودية | الملك سلمان يتلقى اتصالاً من ولي عهد أبوظبي

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالاً من ولي عهد أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة.
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