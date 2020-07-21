- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النادي الأهلي لورطة بسبب لاعبه السابق دجانيني تفاريس الذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً بسبب مستحقاته المالية.
وبحسب ما نقلت تلك الصحف فإن النادي السعودي لا يزال مديون لصالح نادي سانتوس لاغونا المكسيكي الذي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الأهلي.
وتحدثت الصحف عن أن اللاعب دجانيني بات حراً ويمكنه التعاقد مع أي ناد بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان اللاعب قد انضم للنادي السعودي في صيف 2018 قادماً من صفوف سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 11:58 PM
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النادي الأهلي لورطة بسبب لاعبه السابق دجانيني تفاريس الذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً بسبب مستحقاته المالية.
وبحسب ما نقلت تلك الصحف فإن النادي السعودي لا يزال مديون لصالح نادي سانتوس لاغونا المكسيكي الذي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الأهلي.
وتحدثت الصحف عن أن اللاعب دجانيني بات حراً ويمكنه التعاقد مع أي ناد بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.
وكان اللاعب قد انضم للنادي السعودي في صيف 2018 قادماً من صفوف سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.
، "الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.