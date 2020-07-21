محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 11:36 PM أعرب عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة Advertisements خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية. وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة.

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