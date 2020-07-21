، متعاقدو التعليم بـ"آل يحيى" يشتكون من تأخر مستحقاتهم المالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشدوا بتدخل الوزير بعد توقف رواتبهم فصلين دراسيين كاملين

شكا معلمون ومعلمات متعاقدون مع وزارة التعليم بقرى آل يحيى بمكتب تعليم الداير؛ التابع لإدارة تعليم صبيا؛ من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لعام كامل.

وتفصيلاً؛ قال معلمون ومعلمات يعملون بنظام التعاقد، إنّ مستحقاتهم المالية تأخر صرفها لفصلين دراسيين كاملين، بعد أن صُرفت لهم لعامين بشكل منتظم، وتوقفت العام المنصرم.

وناشد المتعاقدون عبر "الخليج 365"، وزير التعليم، إلى معالجة مشكلة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، لافتين إلى أنهم كانوا على قدر المسؤولية المناط بهم، وأدوا رسالتهم السامية بكل أمانة، رغم صعوبة تضاريس المنطقة ووعورتها.

وكانت وزارة التعليم قد نفّذت فكرة التعاقد مع معلمين ومعلمات من نفس المنطقة، منذ ما يقارب ثلاث سنوات، كعلاج لوضع استثنائي يخص قرى آل يحيى بالحد الجنوبي.