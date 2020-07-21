شكرا لمتابعة خبر عن هل يؤثر دعم «حافز» على خدمات حساب المواطن.. البرنامج يوضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن أن دعم حافز لا يؤثر على الدعم والتسجيل في حساب المواطن. أوضح برنامج حساب المواطن أن دعم حافز لا يؤثر على الدعم والتسجيل في حساب المواطن. وأكد على أن دعم حافظ منفصل تمامًا عن دعم برنامج حساب المواطن؛ حيث رد"حساب المواطن" عن سؤال عبر الحساب الرسمي في "تويتر" عن مستفيد في حساب المواطن يستلم دعمًا بقيمة ١٠٠٠ ريال، ويرغب بتسجيل أفراد عائلته في "حافز"، فهل يؤثر الدعم على حساب المواطن؟ وقال: "إن برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز، ولا يؤثر على تسجيلك في حساب المواطن، لكن سيتم احتسابه من ضمن الدخل".

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