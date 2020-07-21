شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح حقيقة مساهمة البروتوكولات العلاجية في رفع حالات التعافي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، حقيقة مساهمة البروتوكولات الطبية التي اتُّبعت مؤخراً لعلاج المرضى وأدت لارتفاع حالات التعافي بشكل كبير يوميا.

وقال خلال مؤتمر تطورات فيروس كورونا المستجد إن بالمملكة كوادر وطنية متميزة تعمل مع كافة من يتصدون لهذه الجائحة.

وأضاف أن هناك فريقا متخصصا يقوم بمراجعة البروتوكولات وتحديثها وتطويرها، حيث حُدّثت قرابة 10 مرات خلال فترة قصيرة جدا، ما يدل على قوة الرصد العلمي لتقديم أفضل خدمة للمصابين.

وتابع أن هناك أدلة علاجية رديفة مساندة متفرعة من تلك البروتوكولات الرئيسية تجاوز عددها الـ 20، تدعم مختلف التخصصات الفرعية، وكل هذه القدرات وُضعت بين أيدي الممارسين الصحيين لعلاج المرضى، ما أدى لارتفاع حالات التعافي.