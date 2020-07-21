شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق المرحلة الأولي من توطين مهنة الصيدلة خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية⁩ تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪ اعتبارا من غدًا 1 / 12 / 1441 هـ .

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة أصدر قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من 01 / 12 / 1442 هـ.