شكرا لمتابعة خبر عن أول مواطنة في مجال الفندقة تتحدث عن تجربتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدثت المواطنة وضحى العتيبي عن تحقيق حلمها في العمل بالفندقة، موضحة أنها بحثت في تخصصات الجامعات بالمملكة فذهبت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة إدارة الفنادق والمنتجعات.

ولفتت العتيبي إلى أنها واصلت مشروعها الدراسي، وعادت للمملكة كأول مواطنة تحمل هذا التخصص الجامعي النادر، مضيفة أن قرار التوطين يعد أحد مسارات الرؤية السعودية فرجاً لها لتصبح من أوائل السعوديات العاملات في هذا المجال متسلحة بالشهادة والخبرة.

وأوضحت أنها تقدمت لعدد من الفنادق، وتم رفضها كونها أنثى، حتى جاء قرار التوطين فقُبلت في أحد الفنادق، متابعة: في البداية كنت أواجه حرجاً بالغاً، وربما بعض الانتقادات بسبب عدم تقبل المجتمع، فالخطوة جريئة وجديدة، لكن بعد فترة تقبلوا ذلك، لكني في كل الأحوال لن أتوقف.