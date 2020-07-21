شكرا لمتابعة خبر عن وصول 63 ألف رأس من الماشية لميناء جدة الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):وصل نحو 63 ألف رأس من الماشية الحية لميناء جدة الإسلامي، وذلك على متن 6 سفن من دول مختلفة.
ويأتي دخول هذا العدد لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال موسم الحج من لحوم الأضحي.
يذكر أن أطباء المحاجر الصحية بوزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بفحص تلك المواشي للتأكد من خلوها من الأمراض.
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