شاهد: مقطع فيديو بائعة الشاي في تبوك كامل – ما قصتها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، بمقطع فيديو، بائعة الشاي بعد أن تداوله بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية من قبل مشاهير؛ لمطالبة السلطات بالنظر إلى الفقراء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فيديو بائعة الشاي في تبوك يعكس الوضع الحالي لآلاف الأسر الفقيرة في السعودية، التي أنهكها الفقر مع اشتداد تأثير أزمة فيروس كورونا على تلك الفئة المهمشة حتى قبل بدء الجائحة.

ويظهر في الفيديو المتناقل على المنصات الاجتماعية، إمرأة سعودية يتيمة مطلقة تبيع الشاي في حي المروج، تتحدث عن الأوضاع الصعبة التي أصبحت تعيشها مع جميع أفراد عائلتها خلال الفترة المنصرمة.

وقالت صفحة مجتهد فيديو التي نشرت المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إن حديث السيدة السعودية، يجسد بالتحديد حال الناس في عصر الأمير محمد بن سلمان ولي العد وتحت ظل حكمه.

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وأضافت الصفحة أن هذه بائعة الشاي في تبوك مصدر دخلها الشاي الذي تبيعه، تبكي بحرقة؛ بسبب الظروف الصعبة والإيجار وتعيش كثير من العائلات السعودية تحت خطر الفقر ولا أحد يلتفت لهم.

وتضامن الناشطون مع قصة بائعة الشاي السعودية، إذ كتب أحدهم: “إن وجدتم مثل هؤولاء إشتروا منهم حتى لو لم تعجبكم البضاعة ولا تجادلوا بالثمن. هؤلاء شرفاء اختاروا طريق الحلال بدل السرقة والتسول”.

وعقب ناشط آخر على فيديو بائعة الشاي في تبوك، قائلا إنه منظر يبكي صراحةً، وتقشعر منه الأبدان، مضيفا : “حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تولى أمور المسلمين ولم يعدل ولا ينظر للفقراء والمساكين والمحتاجين”.