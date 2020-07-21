تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الموسم الجديد..
أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي، عدم السماح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، اليوم، أنه تمَّ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.
وذكر أنَّ هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، وأنَّ هناك آلية تحدد الدخول والخروج إلى المسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قوات أمن الحج تشترط «التصريح الرسمي» لدخول الحرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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