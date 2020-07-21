بالفيديو.. قوات أمن الحج تشترط «التصريح الرسمي» لدخول الحرم

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي، عدم السماح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، اليوم، أنه تمَّ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.

وذكر أنَّ هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، وأنَّ هناك آلية تحدد الدخول والخروج إلى المسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.