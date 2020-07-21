غدًا.. تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪

تحت شعار مكملين توطين..

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة غدًا الأربعاء. وقال الوزارة عبر حسابها بـ«تويتر » تحت شعار مكملين توطين: «غدًا 1 / 12 / 1441 هـ تبدأ وزارة المواردالبشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪ ».

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