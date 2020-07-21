بالفيديو.. أمن الحج يوضح موقف الإفطار والصلاة في الحرم «يوم الخليف»

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أن التعليمات السابقة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة ما زالت مستمرة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل خلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية، اليوم الثلاثاء، حول من أراد أن يصوم يوم عرفة ويفطر في المسجد الحرام.

وقال قائد القوات الخاصة لأمن الحج إن أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتادوا في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة أن يصوموا ويتجهوا إلى الحرمين الشريفين؛ لتناول الإفطار وأداء صلاة المغرب، مشيرًا إلى أن الوضع سيختلف هذا العام؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويطلق على يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة «يوم الخليف»؛ حيث تخرج العائلات المكية رجالًا ونساء إلى المسجد الحرام بعد توجه الحجاج إلى صعيد عرفات وخلو الشوارع من ضجيج المركبات، ويظلون حتى مساء يوم عرفة، ويعد هذا اليوم استثنائيًّا لأهالي العاصمة المقدسة؛ حيث يتكرر في كل عام على عادة دأبوا عليها منذ القدم وتوارثتها الأجيال.