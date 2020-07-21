«سار» تعلن مواعيد الرحلات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى

تبدأ الجمعة 24 يوليو..

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن توفر رحلات إضافية على جدول رحلات قطار سار خلال إجازة عيد الاضحى المبارك . وقالت عبر حسابها بـ «تويتر» : «عشان يكتمل عيدك بجمعة أهلك، وفّرنا رحلات إضافية على جدول رحلات قطار سار» . أشارت إلى ان الرحلات الإضافية ستكون أيام الجمعة 24 يوليو والثلاثاء 28 يوليو والجمعة 7 أغسطس والأحد 9 أغسطس. شاهد مواعيد الوصول والانطلاق للرحلات الإضافية خلال إجازة عيد الأضحى

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