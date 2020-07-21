وزارة الصحة تكشف نسبة إصابات كورونا الجديدة بين الذكور والإناث والأطفال

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنَّ الحالات المسجلة اليوم بفيروس كورونا وعددها 2476 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 38% والذكور 62%، أما كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بآخر مستجدات كورونا اليوم الثلاثاء، أنَّ انخفاض عدد الحالات على الرغم من العودة للحياة بشكل کامل يأتي من خلال المشاركة الدائمة مع الجميع من خلال التحليلات البيانية والإحصائيات وبشكل دائم أسبوعيًا.

وجدّد الدكتور العبدالعالي التوصية لكل مَنْ لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.

ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتسآب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.