شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة طبية عالمية تشيد بجهود المملكة في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أشادت مجلة "ذا لانسيت" الطبية البريطانية الشهيرة بجهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت المجلة في مقالة لها بعنوان "(كوفيد 19) الأسوأ لم يأت بعد"؛ إن المملكة خصصت ميزانية لا محدودة، ورفعت سعة أقسام العناية المركزة، وفتحت مئات ما يسمى "عيادات الحمى" (عيادات تطمن) لضمان وصول مجاني لجميع المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الفيروس، كما أنها تقوم بتزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بجميع المستجدات والتطورات الطبية عبر وسائل الاتصال المرئي، ليكونوا مواكبين باستمرار لأحدث الاكتشافات في العالم بهذا الخصوص".

وكانت المجلة تسلط الضوء على الأوضاع العامة لجائحة كورونا حول العالم، التي حسب ما ذكرته المقالة "ما تزال تأخذ منحى معقدًا ومقلقًا لكثير من مناطق العالم"، موضحة أنه على قدر ما بدأت دول أوروبا الغربية بتخفيف القيود في بلدانها، إلا أن الجائحة لا تزال في بدايتها عالميا، مع أكثر من 160 ألف حالة جديدة يوميا منذ 25 يونيو الماضي.

وأشارت إلى تزايد حالات المصابين بفيروس (كوفيد 19) في أفريقيا الجنوبية، ما يعني أنه بات للجائحة موطئ قدم قويّا في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.