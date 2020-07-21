- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم البشير بملابس الإصلاحية في محاكمة انقلاب 1989 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البشير بملابس الإصلاحية في محاكمة انقلاب 1989
خلافًا لما كان عليه بظهوره المعتاد الأنيق
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، صورة لافتة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بدا فيها في أول ظهور له بملابس الإصلاحية، خلافًا لما كان عليه بظهوره المعتاد بأناقته مرتديًا الزي السوداني المكتمل الجلباب والعمة والشال المطرز.
وبدأت محاكمة البشير في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في قضية انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، حيث بقي رئيسًا لمدة 30 عامًا قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية في أبريل 2019، بحسب “سكاي نيوز”.
وإلى جانب البشير، مثل أمام المحكمة في الخرطوم 27 متهمًا من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989.
وقرر القضاء السوداني، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس المقبل.
وقال مسؤولون قضائيون: إن من بين المدعى عليهم في القضية أيضًا حلفاء سابقين للبشير مثل نائب الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي علي الحاج.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القاضي رفض طلبات محامي الدفاع لإخلاء سبيل بعض المتهمين قبل استئناف المحاكمة.
وتولت حكومة انتقالية مدنية السلطة بعد الإطاحة بالبشير وفق اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير، لكنها تواجه صعوبة في إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر البشير بملابس الإصلاحية في محاكمة انقلاب 1989 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.