البشير بملابس الإصلاحية في محاكمة انقلاب 1989

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، صورة لافتة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بدا فيها في أول ظهور له بملابس الإصلاحية، خلافًا لما كان عليه بظهوره المعتاد بأناقته مرتديًا الزي السوداني المكتمل الجلباب والعمة والشال المطرز.

وبدأت محاكمة البشير في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في قضية انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، حيث بقي رئيسًا لمدة 30 عامًا قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية في أبريل 2019، بحسب “سكاي نيوز”.

وإلى جانب البشير، مثل أمام المحكمة في الخرطوم 27 متهمًا من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989.

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وقرر القضاء السوداني، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس المقبل.

وقال مسؤولون قضائيون: إن من بين المدعى عليهم في القضية أيضًا حلفاء سابقين للبشير مثل نائب الرئيس السابق علي عثمان طه والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي علي الحاج.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن القاضي رفض طلبات محامي الدفاع لإخلاء سبيل بعض المتهمين قبل استئناف المحاكمة.

وتولت حكومة انتقالية مدنية السلطة بعد الإطاحة بالبشير وفق اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير، لكنها تواجه صعوبة في إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.

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