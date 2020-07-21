شكرا لقرائتكم خبر قيادات نسائية يستعرضن تجارب الجامعات خلال أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض لقاء القيادات النسائية الأول «الجامعات السعودية وأزمة كورونا» الذي أقامته وكالة جامعة الملك خالد لشؤون الطالبات أمس الأول عبر الاتصال المرئي تجارب الجامعات السعودية في التعامل مع الجائحة وإسهامات الشطر النسائي في إنهاء متطلبات الفصل الدراسي الثاني والصيفي، وعرض المبادرات التي نفذت لخدمة منسوبي ومنسوبات الجامعة وأفراد المجتمع، ومناقشة الحلول المبتكرة لدعم العمل خلال الجائحة والجهود التعليمية والطلابية، وكيفية استقبال الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ .

وركزت المشاركات على دور الجامعات في تفعيل التعلم عن بعد باستخدام أدوات التعلم الالكتروني في المحاضرات الافتراضية والأنشطة والاختبارات، وتقديم دورات افتراضية لتطوير مهارات منسوبي الجامعة في التعلم الالكتروني، وكذلك تفعيل العمل عن بعد من خلال عقد المجالس والاجتماعات الافتراضية وإنهاء المتطلبات الإدارية، ومنها ما يرتبط بالموارد البشرية وتقديم الخدمات الطبية والاستشارية والإرشادية للطالبات.

واختتم اللقاء بعدد من التوصيات، أهمها تفعيل دور صندوق الطلاب في توفير أجهزة حاسب آلي (لاب توب) للطالبات اللاتي لا تسمح ظروفهن المادية باقتناء الأجهزة، وتفعيل الشراكات بين الجامعات السعودية والخليجية والعربية والدولية، والتعامل معها بالاستفادة من الخبرات المتميزة في كيفية مواجهة الأزمات وإدارة المخاطر، وعقد اتفاقيات مع بعض الجامعات المتقدمة لتوفير التعلم والتدريب عن بعد، خاصة في التخصصات النادرة، والتوجيه بإعادة تطوير البرامج التعليمية لتحتوي على نمط التعليم عن بعد بشكل كامل أو جزئي، ومناقشة العقبات التي واجهت أعضاء هيئة التدريس والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وإعادة دراسة المحتوى التدريبي والإكلينيكي في المقررات لتحديد إمكانية مدى إدراج البدائل العملية والمحاكاة السريرية في المقررات، إضافة لإعداد خطط احتياطية من قبل البرامج الأكاديمية والكليات بإشراف من وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لفرضيتي التعلم عن بعد بشكل كامل وحضور الطلاب مع الاحترازات والتباعد الاجتماعي للعام المقبل 1442هـ.