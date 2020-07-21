أمير نجران يؤكد أهمية دور البلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة أمس تقارير مشاريع وأعمال الأمانة، التي قدمها أمين المنطقة، المهندس حمد عيبان، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية 39 ألفا و506 جولات.

وجرى تحرير 2327 مخالفة، وإغلاق 1825 نشاطا ومحلا، إضافة إلى تنفيذ مهام صحية، أبرزها تعقيم 667 جامعا ومسجدا، و214 مقرا حكوميا، و582 مجمعا لسكن العمالة.

واطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز على خارطة مواقع الترفيه والتنزه بالمنطقة ومحافظاتها، مؤكدا أهمية دور الأمانة والبلديات في تحقيق برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.

وثمن أمير نجران جهود أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، في أعمال الوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، ودورها في مساندة الجهات المعنية الأخرى، وتنفيذها مهام متعددة صحية وبيئية ورقابية.