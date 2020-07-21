خادم الحرمين يشكر أمير الكويت وملكي الأردن والبحرين ورئيس مصر على سؤالهم عن صحته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لأمير الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، اطمأن فيه على صحته، سائلا الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.

وشكر خادم الحرمين، الملك عبدالله الثاني على مشاعره الأخوية الصادقة.

وتلقى الملك سلمان اتصالا هاتفيا من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اطمأن فيه على صحته، داعيا الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للملك حمد بن عيسى على مشاعره الأخوية الصادقة.

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كما تلقى خادم الحرمين اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اطمأن فيه على صحته، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية.

وأعرب خادم الحرمين عن شكره للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية.

من جهة أخرى، هنأ خادم الحرمين الشريفين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بنجاح العملية التي أجريت له.

وقال الملك سلمان في برقية «يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للشيخ صباح الأحمد هنأه خلالها بنجاح العملية.

وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني، وأطيب التمنيات، داعين المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».