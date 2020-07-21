القبض على عصابة سرقت 12 معدة ثقيلة في بحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على تشكيل عصابي لتورطه في سرقة 12 معدة ثقيلة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن شرطة محافظة بحرة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس)، لتورطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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