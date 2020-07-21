فعاليات سياحية وترفيهية على شواطئ مدينة الملك عبدالله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار برامج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة إلى تنمية السياحة والترفيه بالمملكة على شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء، تستعد المدينة الاقتصادية لإطلاق فعاليات «تنفس التركواز» ضمن موسم صيف السعودية «تنفس»، بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وذلك خلال الفترة من 23 يوليو حتى 30 سبتمبر2020م.

وستشهد المدينة عددا من الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة، والتي تلبي متطلبات وتطلعات زوار وسكان المدينة الاقتصادية، من مختلف شرائح المجتمع، خاصة الباحثين عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام على البحر الأحمر.

فعاليات متنوعة

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سيتيح موسم الصيف «تنفس التركواز» لجميع زوار وسكان المدينة الاقتصادية فرصة الاستمتاع بالأنشطة الصيفية المختلفة والمتنوعة. نظرا لما تملكه من خيارات سياحية وترفيهية تناسب كل شرائح المجتمع، بفعاليات موزعة على مناطق عدة داخل المدينة تناسب أفراد العائلة والفئات العمرية المختلفة، وتشمل:

منطقتي ممشى الشاطئ والمارينا والتي تتمتع بجلسات عائلية خارجية وأنشطة متنوعة بإطلالة مباشرة على البحر، كذلك منطقة مركز المعارض والمؤتمرات Bay-X، وستضم الفعاليات مهرجانا وعروضا موسيقية وسباقات ترفيهية، ومجموعة مختارة من عربات الأطعمة، إضافة إلى صالة السينما رباعية الأبعاد (كي-ماكس) وحلبة جمان كارتنج وغيرها في حي البيلسان.

أنشطة وفعاليات منتجع «لاجونا إسكيب »: