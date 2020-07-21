شكرا لقرائتكم خبر قبول 10 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة جازان نتائج الترشيح المبدئي بقبول 10 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ في درجتي البكالوريوس والدبلوم، بمختلف المسارات والتخصصات بكليات الجامعة، فيما سيتاح 5 آلاف مقعد على البرامج والدبلومات بعمادة خدمة المجتمع ابتداء من 19 / 12 / 1441هـ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبول 10 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.