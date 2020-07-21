شكرا لقرائتكم خبر تسليم الدفعة الأخيرة من مشروع إسكان العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، فيما يحتوي المشروع على مساجد وجوامع ومواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.
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