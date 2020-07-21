تسليم الدفعة الأخيرة من مشروع إسكان العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم محافظ العلا راشد القحطاني ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة أحمد زيدان الدفعة الأخيرة من الفلل الجاهزة لمشروع إسكان العلا والبالغ عددها 140 فيلا سكنية. ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، فيما يحتوي المشروع على مساجد وجوامع ومواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها.

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