عسير تتصدر حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من أن الرياض شهدت العدد الأكبر من الفاشيات التي تسبب أمراضا منقولة بواسطة الغذاء بواقع 50 فاشية في العام الماضي 2019م، إلا أن منطقة عسير شهدت العدد الأكبر من حالات الإصابة بهذه الأمراض إذ أصيب بها 331 شخصا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة. واحتلت الرياض المركز الأول من حيث عدد الفاشيات بـ 50 فاشية، منها 43 فاشية حدثت من مصدر عام، و7 فاشيات منزلية، تلتها حائل بـ 46 فاشية، منها 9 فاشيات من مصدر عام، و37 فاشية منزلية، وحلت المنطقة الشرقية ثالثا بـ 23 فاشية، منها 14 فاشية من مصدر عام، و9 فاشيات منزلية.

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