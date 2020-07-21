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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع "تويتر" أن غدًا الأربعاء هو موعد تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪.
وكان مجلس الشورى قد صوّت في وقت سابق على مقترح لتوطين قطاع الصيدليات، أحد أكبر القطاعات التجارية التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، ويُدار غالبًا من وافدين من جنسيات عربية معروفة.
وتضمن المقترح اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين لدعم مسيرة التوطين، وفتح فرص عمل جديدة، خاصة أن خريجي أقسام الصيدلة قادرون على تغطية السوق، ودعم الأحياء بفتح الصيدليات العاملة طوال اليوم؛ لتنافس الصيدليات على الطرق التجارية، وهذا يوفر بيئة تنافسية جاذبة.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 09:31 PM
بعد تصويت مجلس الشورى على مقترح لفتح فرص عمل جديدة للسعوديين"الموارد البشرية": الأربعاء موعد تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20 %
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء عبر حسابها على موقع "تويتر" أن غدًا الأربعاء هو موعد تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20٪.
وكان مجلس الشورى قد صوّت في وقت سابق على مقترح لتوطين قطاع الصيدليات، أحد أكبر القطاعات التجارية التي تدور فيها الأموال والمكاسب الخيالية، ويُدار غالبًا من وافدين من جنسيات عربية معروفة.
وتضمن المقترح اقتصار التملك والعمل بالصيدليات على السعوديين لدعم مسيرة التوطين، وفتح فرص عمل جديدة، خاصة أن خريجي أقسام الصيدلة قادرون على تغطية السوق، ودعم الأحياء بفتح الصيدليات العاملة طوال اليوم؛ لتنافس الصيدليات على الطرق التجارية، وهذا يوفر بيئة تنافسية جاذبة.
، "الموارد البشرية": الأربعاء موعد تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة بنسبة 20 % ،
المصدر : الخليج 365
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