أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى مستوى في تاريخها

الثلاثاء 21 يوليه 2020

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، وسجلت في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 816 جنيها للغرام.



ووفقا صحيفة "اليوم السابع" ذكرت أن الذهب عيار 21 سجل هذا الرقم لأول مرة في تاريخ المعدن النفيس في مصر.

ولفتت إلى أن الارتفاع يأتي على خلفية ارتفاع كبير في الأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1841 دولارا وهو السعر الأعلى للذهب منذ 9 سنوات.

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وفيما يلي أسعار غرام الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر حيث سجل (عيار 18) 700 جنيه، و(عيار 21) 816 جنيها، و(عيار 24) 932.50 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 6520 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب حول العالم أثناء التعاملات، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وسجل الذهب على المستوى المحلي والعالمي ارتفاعا بلغت نسبته 15 في تقريبا.