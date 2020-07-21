كيف يؤثر التدخين على العينين؟ متخصص يوضح

2020-07-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كثيرًا ما نسمع عبارة “التدخين يؤثر على العين” ولكن كيف هذا التأثير؟ ورغم ذلك فإنه للأسف ما زال المدخنون مستمرين في التدخين والشركات المنتجة تتنافس على تطويرها لجذبهم.

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أمراض يسببها التدخين:

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سالم القرني أن العين تتأثر بالتدخين وتسبب عتامة العين أو ما يسمى بالمياه البيضاء (الكتاراكت) وهي عتامة تصيب عدسة العين وهي مسؤولة عن إعادة توجيه أشعة الضوء حتى يرى الإنسان، ومن أحد أسباب تعكرها أو الإصابة بها هو التدخين، حيث يكون الإنسان غير قادر على الرؤية بشكل جيد كأنك ترى من خلف ستار، كما أن المدخنين أكثر عرضة لضمور مقلة العين على الرغم من أنها تصيب الأشخاص المتقدمين في السن، كما أثبت الدراسات الحديثة أن التدخين من أسباب الإصابة بمرض اعتلال الشبكية للأشخاص المصابين بمرض السكري، كما أن التدخين مرتبط بالعديد من الأمراض التي تصيب العصب البصري وعلى رأسها ضمور العصب البصري، ونجد أيضًا أن الأشخاص المصابون بجفاف العين يتأثرون بالتدخين فدخان السجائر يسبب التهابات وحرقان بالعين، بالإضافة إلى أن حك العين قد يسبب الخدوش.

مادة النيكوتين السامة:

وأكد القرني أن تأثير التدخين لا يتوقف على العينين فقط بل يشمل كل أعضاء الجسم، فهو يؤثر في الجهاز التنفسي، والجهاز الدوراني، والجهاز التناسلي، والجلد، كما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، فطبيًّا نجد أن التدخين يؤدي إلى الإدمان على مادة النيكوتين المنشطة الموجودة في التبغ، كما أن آثار التدخين السلبية لا تؤثر في المدخن فقط، إذ تؤذي الأفراد المحيطين به والذين يتنفسون الدخان بطريقة غير مباشرة وهو ما يعرف بالتدخين السلبي.

نصائح ووصايا هامة:

ونصح الدكتور القرني المدخنين بتجنب التدخين، إذ إن التوقف مبكرًا تكون نتائجه أكثر صحية لرئة المدخن كما يقلل الإصابة من فرص الأمراض القاتلة، لذا يتوجب على المدخن الاستفادة من عيادات مكافحة التدخين التي خصصتها وزارة الصحة.

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