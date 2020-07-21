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2020-07-21 مبادرة تطوعية في القصيم لقياس جودة خدمات الحدائق وتطويرها ضمن الأنشطة التطوعية للأمانة متابعات الخليج 365 - القصيم أطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوير وتقييم بيئة الحدائق (حدائق)، وذلك ضمن الأنشطة التطوعية للأمانة، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بمدينة بريدة. Advertisements وتستهدف المبادرة إجراء أعمال مسح ميداني داخل الحدائق والمنتزهات وقياس جودة الخدمات المقدمة داخل الحدائق ورصد الأفكار والمقترحات من رواد تلك المنتزهات، وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة والمكتسبات الوطنية. وتستمر أعمال المبادرة التطوعية لمدة 4 أيام.



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