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أمانة جدة تكثف استعداداتها لموسم الحج 1441
عملت على تهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة
متابعات الخليج 365 - جدة
أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم حج هذا العام 1441هـ، الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار محافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي، أن الأمانة راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردد ضيوف الرحمن والزوار، حيث تم تكثيف أعمال الرقابة على المراكز والأسواق التجارية في المدينة وعلى طريق الحرمين وطريق الهجرة وهدى الشام؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط، وكذلك التأكد من جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالًا خلال هذا الموسم.
وأضاف البقمي أنه تم العمل أيضًا على تهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا خلال هذه الفترة، وذلك بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم حسب خطة موسم الحج.
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