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2020-07-21 قصيدة جديدة للشاعر منصور الحربي عن الملك سلمان : أخو نوره متابعات الخليج 365 - الرياض قدم الشاعر منصور الحربي قصيدة جديدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” والذي دخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة. وقال الحربي في قصيدته الجديدة بعنوان ” أخو نوره ” : أشهد أنك وافي العهد ومحنك *** أنت سلمان وفعايلك مخبوره الشهامة ميزتك من صغر سنك *** والله إنك يا ملك رمز وأسطوره Advertisements إن وقفت معزي بوقفته كنك *** وإن حكيت إلا هو الصوت والصوره أنت يا سيد هل الفعل لا منك *** اعتزيت وقلت: أخو نوره شعبك بخير لامنه ضحك سنك *** ضحكتم يا بو فهد ترضي غروره لو طلبت أرواحهم فدوتك جنك *** أنت يا نبض الوطن صدق وشعوره



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