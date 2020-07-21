السماح للمطابخ بالذبح وفق الاشتراطات الوقائية في عسير

2020-07-21

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بجاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة منطقة عسير وكافة بلدياتها التابعة لاستقبال المواطنين والمقيمين.

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وأشار إلى انه قد تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ ورفع طاقتها التشغيلية ضمن إجراءات الأمانة لتخفيف على الراغبين في ذبح أضاحيهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس وباء كورنا المستجد.

فيما تم إلزام المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظًا على سلامتهم.

ونبه إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها ستكثف جولاتها الرقابية على المطابخ، والتي سيسمح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى فقط؛ وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض فيروس كورونا.

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