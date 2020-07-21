محمد بن مسعود - الدمام - تفوق على " ميسي " وزميله " راموس " حقق الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي بحسب استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتفوق بنزيما على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها ماركا، الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني.

وحصل بنزيمة على 36 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص، وحل ميسي ثانياً بحصوله على 32 % من الأصوات فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 % من الأصوات. 21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 08:53 PM تفوق على "ميسي " وزميله " راموس " Advertisements حسب استطلاع صحيفة "ماركا".. بنزيما الأفضل في الدوري الإسباني حسب استطلاع صحيفة "ماركا".. بنزيما الأفضل في الدوري الإسباني حقق الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي بحسب استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتفوق بنزيما على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها ماركا، الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني.

وحصل بنزيمة على 36 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص، وحل ميسي ثانياً بحصوله على 32 % من الأصوات فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 % من الأصوات. الكلمات المفتاحية ، حسب استطلاع صحيفة "ماركا".. بنزيما الأفضل في الدوري الإسباني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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