- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي رومارينهو، الثلاثاء، إلى تدريبات فريقه بعد أن غيبته الإصابة في الأيام الماضية، خلال المعسكر الذي يقيمه حالياً في أبها، تحضيراً لاستئناف المسابقات الرياضية، مطلع أغسطس المقبل.
وجاء في بيان الاتحاد، أن وويلفرد بوني وحمدان الشمراني ثنائي الفريق، أجريا فحوصاً طبية على موضع إصابتيهما، وسيحدد الجهاز الطبي في الفريق البرنامج العلاجي لكل منهما بناء على ما تسفر عنه نتائج الفحوص، فيما واصل مهند الشنقيطي متابعة حالته الصحية رفقة أخصائي العلاج.
ويخوض الاتحاد آخر تجاربه الودية في معسكره بمواجه ضمك، الجمعة المقبل.
21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441 08:16 PM
عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي رومارينهو، الثلاثاء، إلى تدريبات فريقه بعد أن غيبته الإصابة في الأيام الماضية، خلال المعسكر الذي يقيمه حالياً في أبها، تحضيراً لاستئناف المسابقات الرياضية، مطلع أغسطس المقبل.
وجاء في بيان الاتحاد، أن وويلفرد بوني وحمدان الشمراني ثنائي الفريق، أجريا فحوصاً طبية على موضع إصابتيهما، وسيحدد الجهاز الطبي في الفريق البرنامج العلاجي لكل منهما بناء على ما تسفر عنه نتائج الفحوص، فيما واصل مهند الشنقيطي متابعة حالته الصحية رفقة أخصائي العلاج.
ويخوض الاتحاد آخر تجاربه الودية في معسكره بمواجه ضمك، الجمعة المقبل.
، يواجه ضمك في آخر ودياته.. رومارينهو يعود لتدريبات الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر يواجه ضمك في آخر ودياته.. رومارينهو يعود لتدريبات الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.